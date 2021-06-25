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"Газпром" ожидает роста доли евро в структуре экспортных поступлений
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"Газпром" ожидает, что в текущем году в структуре поступлений компании от экспорта доля евро превысит две трети, об этом сказал глава компании Алексей Миллер. "Экспортным рынком... ПРАЙМ, 25.06.2021
евро, экспорт, газпром, газ, новости, рынки, валюта, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. "Газпром" ожидает, что в текущем году в структуре поступлений компании от экспорта доля евро превысит две трети, об этом сказал глава компании Алексей Миллер.
"Экспортным рынком номер один для "Газпрома" является европейский рынок. В 2021 году в структуре поступлений от экспорта доля евро превысит более чем 2/3", — приведены в сообщении слова Миллера.