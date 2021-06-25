МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. "Газпром" ожидает, что в текущем году в структуре поступлений компании от экспорта доля евро превысит две трети, об этом сказал глава компании Алексей Миллер.

"Экспортным рынком номер один для "Газпрома" является европейский рынок. В 2021 году в структуре поступлений от экспорта доля евро превысит более чем 2/3", — приведены в сообщении слова Миллера.