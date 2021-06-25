МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу днем растет по отношению к доллару после публикации статистики по Германии, свидетельствуют данные торгов. Доверие потребителей к экономике Германии в июле резко выросло

По состоянию на 12.24 мск курс евро к доллару растет до 1,1940 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1930 доллара; курс доллара к иене снижается до 110,7 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,86 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,08%, до 91,74 пункта.

Европейская валюта укрепляется к доллару в пятницу днем после публикации статданных по Германии. Так, индекс доверия потребителей к экономике страны в июле вырос до минус 0,3 пункта с пересмотренного уровня июня в минус 6,6 пункта, достигнув максимального значения с августа 2020 года. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь до минус 4 пункта.

По словам главного экономиста Union Investment Йорга Зойнера, которые приводит газета Wall Street Journal (Joerg Zeuner), потребители получают надежду на возобновление сезона отпусков, которая дает им возможность потратить свои деньги. Кроме того, еще больше людей вернулись к работе, в связи с чем покупательская способность растет.

Инвесторы также находятся в ожидании публикации ряда экономических данных в США, которые могут повлиять на курс евро к доллару. Аналитики полагают, что доходы населения страны в мае снизились на 2,5% в месячном выражении, а расходы — выросли на 0,4%. А индекс потребительских настроений, по окончательной оценке, в июне вырос до 86,5 пункта с уровня мая в 82,9 пункта.