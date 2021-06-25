2021-06-25T14:27:16+03:00
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2021-06-25T14:27:16+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210625/834034544.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 14 копеек
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 13,64 копейки, до 86,1919 рубля, курс доллара — на 15,66 копейки, до 72,1694 рубля,... ПРАЙМ, 25.06.2021
евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 13,64 копейки, до 86,1919 рубля, курс доллара — на 15,66 копейки, до 72,1694 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 14,7 копейки, составив 78,48 рубля.