МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 13,64 копейки, до 86,1919 рубля, курс доллара — на 15,66 копейки, до 72,1694 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 14,7 копейки, составив 78,48 рубля.