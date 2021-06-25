МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером немного снижается по отношению к другим основным мировым валютам после публикации ряда макроэкономических статданных по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.15 мск курс евро к доллару растет до 1,1947 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,193 доллара; курс доллара к иене снижается до 110,75 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,86 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,09%, до 91,73 пункта.

Валютные инвесторы оценивают важные экономические данные по США. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июне, по окончательной оценке, вырос до 85,5 пункта с уровня мая в 82,9 пункта. При этом аналитики ожидали, что показатель останется на уровне предварительной оценки в 86,4 пункта.

В пятницу были обнародованы также статданные по доходам населения в США, которые в мае упали на 2% по сравнению с апрелем, а потребительские расходы в указанном периоде выросли менее чем на 0,1% в месячном выражении. При этом аналитики ожидали снижения доходов на 2,5% и роста расходов на 0,4%.