МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций по главным биржевым индексам и незначительного укрепление рубля к основным резервным валютам, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся за неделю на 0,3% до 3841 пункта и на 1,1% до 1688 пунктов, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent сползет на 1 доллар до 74,8 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,193 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара снизится на 20 копеек до 72 рублей, евро — на 10 копеек до 86,2 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

На мировые рынки вернулся оптимизм благодаря смягчению ожиданий, которое произошло после заявления главы ФРС США об отсутствии намерений резко изымать количественные стимулы, указывает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Экономические данные по ключевым экономикам продолжают свидетельствовать о продолжении динамичного восстановления, что поддерживает высокие цены на сырье и формирует комфортную ситуацию на фондовом рынке. В то же время, риски развития инфляционного сценария остаются в силе, поэтому новости о новых программах стимулирования экономики в США стоит расценивать двояко", — говорит он.

Нежелание Конгресса США повышать потолок государственного долга может привести к дополнительному увеличению ликвидности в финансовой системе и продолжит держать на минимальном уровне доходности краткосрочных бумаг министерства финансов, в свою очередь замечает Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

"На длинном участке кривой доходности также остаются низкими после того, как ФРС продемонстрировала решимость бороться с ростом инфляции путем более раннего подъема учетной ставки. В совокупности, ситуация на долговом рынке продолжает благоприятствовать спросу на акции, дополнительно подогретому двухпартийным соглашением по части инфраструктурного пакета Джо Байдена", — говорит эксперт.

На следующей неделе в фокусе внимания инвесторов будет традиционный блок страновых данных по деловой активности в промышленности (четверг) и месячные цифры по занятости в США (пятница), напоминает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Консенсусы предполагают, что его тональность будет в целом позитивной, что дает основания ожидать сохранения мировыми и товарными рынками инерции к росту. Также важным событием может выступить встреча ОПЕК+. Ожидания, что страны-экспортеры нефти будут аккуратно восстанавливать добычу даже несмотря на наблюдаемый дефицит предложения на рынке и устойчивый спрос в США, Европе и Азии, способны поддержать нефтяные котировки и позволить стоимости барреля Brent выйти в нашу текущую целевую зону, район 77-78 долларов", — говорит он.

РУБЛЬ СОХРАНИТ УВЕРЕННОСТЬ

Рубль при сохранении спокойного геополитического фона может пойти на обновление июньских максимумов, и доллар вернется к 71,5 рубля, а евро – к 85,7 рубля, оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

На следующей неделе курс доллара может остаться в диапазоне 72-73 рубля при отсутствии негативных геополитических новостей, оценивает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

На валютном рынке ожидается спокойная курсовая динамика, рассчитывает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс". "Отток средств на дивидендные выплаты на предстоящей неделе хотя и значителен, но к ослаблению рубля не приведет. Ориентируемся на диапазон 71-73 рубля за доллар", — добавил он.

Рубль может продолжить укрепление на фоне дорогой нефти и ожиданий более высокой ставки ЦБ РФ, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". "Впрочем, на предстоящей неделе российская валюта лишится фактора поддержки в виде налогового периода. Тем не менее, пока большинство условий для рубля складывается позитивным образом", — добавляет он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Ващенко ожидает индекс Московской биржи в диапазоне 3750-3850 пунктов.

По оценкам Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", на предстоящей неделе торги на основных мировых биржевых площадках и российском рынке акций могут сохранить сдержанно позитивный характер.

"Уход общей геополитической напряженности на второй план, комфортный уровень цен на нефть и осторожный оптимизм внешних настроений могут позволить российскому рынку продвигаться в направлении исторических вершин", — говорит эксперт.

Российский рынок акций, по мнению Локтюхова, сможет на предстоящей неделе показать умеренный рост, получив поддержку от дорожающей нефти и оживления спроса на активы развивающихся стран.

Индексы Мосбиржи и РТС расположены у важных поддержек 3810 и 1650 пунктов соответственно — закрепление ниже будет говорить о рисках развития коррекции в район 3750 и 1610 пунктов (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), отмечает Кожухова.

При более позитивном сценарии индикаторы направятся в район предыдущих максимумов: 3864 и 1695 пунктов, считает она.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Отскок возможен в заметно просевших бумагах металлургического сектора, поскольку, похоже, что вреда котировкам акций этих компаний от шумихи вокруг новости о повышении пошлин больше, чем ущерб финансовым показателям и дивидендов от самих пошлин, полагает Ващенко.

А Кочетков полагает, что сектор металлов и добычи является основным кандидатом на снижение. Инициатива по экспортным пошлинам существенно скажется на доходах металлургов и их дивидендной привлекательности, поясняет он.

"Также жаркая погода способствует росту спроса на углеводороды, что на фоне сокращения их запасов, толкает наверх цены на нефть и газ, и вслед за этим растут котировки акций их производителей. Лидерами роста на предстоящей неделе могут стать бумаги металлургии и нефтегаза. В то же время, не исключаем коррекции бумаг IT сектора и телекомов", — говорит Ващенко.

Локтюхов из Промсвязьбанка рассчитывает на повышение интереса к "фишкам" нефтегазового сектора, как в связи с приближением дивидендных "отсечек", так и ввиду благоприятной конъюнктуры рынка нефти и газа, позволяющей ожидать повышения дивидендных выплат по итогам 2021 года. Его фаворитом в секторе на начало июля являются акции "Газпрома", а также акции "Татнефти", заметно отстающие от рынка.

"Фактор скорой дивидендной "отсечки" способен оказать поддержку и акциям МТС и "Детского Мира". Также мы с оптимизмом смотрим на акции финансового сектора, характеризующегося крепкими финпоказателями и обладающего перспективами роста дивидендных выплат, — в частности, ждем в начале июля закрытия акциями Сбербанка постдивидендного разрыва, и перехода к восстановлению котировок акций Мосбиржи", — говорит аналитик.

А вот на "фишки" металлургов эксперт начинает смотреть консервативно — из-за решения правительства ввести временные экспортные пошлины на цветные и черные металлы на период августа-декабрь этого года и заявлений о разработке механизма взимания повышенных выплат в бюджет в случае сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры с 2022 года.

"Хотя и с учетом пошлин рост EBITDA и чистой прибыли в отрасли будет значительным, решение властей способствует понижению ожиданий рынка по доходам и дивидендным выплатам металлургический компаний, и, как следствие, снижению котировок их акций. Наиболее уязвимы, по нашим оценкам, к пересмотру ожиданий акции "Русала" и НЛМК, фиксация прибыли в которых может продолжиться и на наступающей неделе", — добавляет он.