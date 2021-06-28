МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром растет к евро и снижается к иене, в то время инвесторы ожидают публикации ряда макроэкономических данных в США, свидетельствуют котировки на торгах. Россиянам дали совет, когда начинать продавать доллары и евро

По состоянию на 8.24 мск курс евро к доллару снижается до 1,1925 с уровня прошлого закрытия в 1,1933 доллара, курс доллара к иене опускается до 110,62 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,01%, до 91,86 пункта.

В ближайшие дни появится ряд данных, которые указывают на состояние экономики США. Основной показатель, которого ждут инвесторы, это уровень безработицы и число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики по итогам июня. Аналитики полагают, что безработица в стране снизилась до 5,7%, а число занятых — выросло на 675 тысяч.

Кроме того, в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные о числе рабочих мест в частных компаниях США, которое, как ожидается, выросло за месяц на 600 тысяч. В четверг также будет известно число первичных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю. Ожидается, что показатель снизился на 25 тысяч, до 386 тысяч.

Аналитики CBA, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что доллар в дальнейшем будет подвержен "перекрестным течениям". Дальнейшее улучшение состояния экономики США поддержит доллар. В то же время основным риском для валюты остается то, что некоторые экономические показатели могут не оправдать ожиданий рынка, и это негативно отразится на ее курсе.