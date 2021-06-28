МОСКВА, 28 июня — ПРАЙМ. Рубль незначительно укрепляется к доллару и евро за счёт того, что цена нефти остаётся поблизости недавно обновленного максимума с октября 2018 года, следует из данных Московской биржи. Ценам на нефть и рублю предсказали светлое будущее

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.21 мск понедельника снижается на 5 копеек, до 72,15 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 86,17 рубля.

Стоимость нефти в то же время снижается на 0,1%, до 75,3 доллара за баррель сорта Brent.

"Позитивным фактором для российской валюты выступает благоприятная конъюнктура на сырьевом рынке", — поясняет Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.

Доллар пока остается около 72,2 рубля, добавляет Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций", но "шансы на дальнейший спуск курса к 71,5–72 рубля за доллар достаточно высокие. Причин для ослабления рубля пока не появляется", полагает он.

На предстоящую неделю прогнозируются колебания доллара в диапазоне 71–73 рубля, в свою очередь оценивает Монастыршин. "Умеренное давление будет оказывать завершение налогового периода и увеличение спроса на валюту со стороны населения в связи с открытием ряда популярных для туризма стран (Турция, Италия, Греция, Кипр, Болгария)", — заключает он.