МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Курс евро в понедельник днем умеренно растёт по отношению к доллару после утреннего снижения, в то время как инвесторы ожидают публикации ряда макроэкономических данных, свидетельствуют котировки на торгах. Рубль слегка укрепляется на дорогой нефти

По состоянию на 12.56 мск курс евро к доллару растет до 1,1939 с уровня прошлого закрытия в 1,1933 доллара, курс доллара к иене опускается до 110,72 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,08%, до 91,78 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании ряда макроэкономических данных. Так, во вторник будут обнародованы данные об инфляции в Германии, которая, по предварительной оценке и согласно прогнозам аналитиков, замедлилась до 2,3% с майских 2,5%. При этом аналитики ожидают роста индекса потребительских цен в июне на 0,4% по сравнению с майским показателем в 0,3%.

В силу этого фактора эксперты не ожидают больших колебаний курса евро в ближайшее время. "Учитывая более высокую чувствительность к инфляции и процентному риску, европейская валюта, вероятно, займет выжидательную позицию в преддверии публикации данных об инфляции из Германии завтра", — заявили газете Wall Street Journal аналитики Uniсredit.

Кроме того, также во вторник будут обнародованы данные индекса доверия потребителей в еврозоне. Аналитики прогнозируют сохранение показателя на уровне предыдущего месяца в минус 3,3 пункта.