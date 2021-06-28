МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,62 копейки, до 86,1657 рубля, курс доллара вырос на 0,83 копейки, до 72,1777 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 0,8 копейки, составив 78,4723 рубля.