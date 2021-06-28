2021-06-28T13:25:01+03:00
2021-06-28T13:25:01+03:00
2021-06-28T13:25:01+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210628/834052130.html
Официальный курс евро на вторник снизился до 86,17 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,62 копейки, до 86,1657 рубля, курс доллара вырос на 0,83 копейки, до 72,1777 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 28.06.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83291/63/832916382.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83291/63/832916382.jpg
https://1prime.ru/images/83291/63/832916381.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83291/63/832916381.jpg
https://1prime.ru/images/83291/63/832916369.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83291/63/832916369.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 2,62 копейки, до 86,1657 рубля, курс доллара вырос на 0,83 копейки, до 72,1777 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 0,8 копейки, составив 78,4723 рубля.