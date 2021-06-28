МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Курс евро вернулся к снижению по отношению к доллару в понедельник вечером, в то время как инвесторы ожидают публикации ряда статданных по Европе и США, чтобы оценить состояние экономики, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи закрылись снижением

По состоянию на 19.10 мск курс евро к доллару снижается до 1,1932 с уровня прошлого закрытия в 1,1933 доллара, курс доллара к иене опускается до 110,53 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,06%, до 91,79 пункта.

Инвесторы ожидают публикации ряда статданных по Европе и США в надежде оценить состояние экономики. Основной показатель, которого ждут инвесторы, это уровень безработицы и число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики по итогам июня. Аналитики полагают, что безработица в стране снизилась до 5,7%, а число занятых — выросло на 675 тысяч.

Во вторник будут обнародованы данные об инфляции в Германии, которая, по предварительной оценке и согласно прогнозам аналитиков, замедлилась до 2,3% с майских 2,5%. При этом аналитики ожидают роста индекса потребительских цен в июне на 0,4% по сравнению с майским показателем в 0,3%.

"Предполагая, что данные по США останутся в целом благоприятными, мы ожидаем умеренного роста доллара к евро в течение года", — отметил глава отдела валютной стратегии Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.