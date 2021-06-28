МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Рубль вечером в понедельник прибавляет к доллару и больше – к евро на фоне снижения европейской валюты на форексе в направлении 1,19 доллара, следует из данных торгов.

Неуверенная динамика западных фондовых площадок, падение рынка нефти и большинства "развивающихся" валют к доллару не дают рублю импульса для более сильного укрепления.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.02 мск снижался на 8 копеек, до 72,12 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 86,01 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОБЕЖДАЕТ ВНЕШНИЙ НЕГАТИВ

Российская валюта прибавляет вечером, против доллара и больше – к евро, отыгрывая тенденцию к ослаблению евро на форексе в направлении 1,19 доллара. Игроки занимают выжидательные позиции перед публикацией статистики по Европе и США в течение недели, чтобы оценить состояние экономик и соответственно — перспективы динамики основных резервных валют. При этом большинство "развивающихся" валют также теряют против доллара.

Рынок нефти корректируется вниз после недавнего обновления максимума с октября 2018 года (76,21 доллара за баррель). Цена барреля сорта Brent теряет 1,8%, до 74 долларов.

Игроки рынка готовятся к заседанию ОПЕК+ 1 июля, в рамках которого альянс примет решение по добыче нефти с августа. Ранее СМИ сообщали, что альянс может нарастить добычу. При этом опасения за спрос на сырье вызывают новости о распространении нового штамма COVID-19 "дельта" в Европе.

На таком напряженном ковидном фоне западные фондовые площадки также в основном снижаются.

Впрочем, поддержку рублю оказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, заявив, что в июле регулятор может рассмотреть повышение ключевой ставки шагом от 0,25 до 1 процентного пункта. Банк России с начала весны повышал ключевую ставку по итогам уже трёх заседаний — в совокупности на 1,25 процентного пункта, до 5,5% годовых. При этом в июне регулятор ужесточил сигнал в отношении дальнейшего повышения, отметив, что видит необходимость такого шага и на ближайших заседаниях.

Завершение пика налогового периода июня в первой половине этой недели также поддерживает спрос на рублевую ликвидность.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,35 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Важным фактором поддержки для рубля является отсутствие новой санкционной риторики, что позволяет ему постепенно возвращаться к максимумам первой половины июня, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Еще одним фактором в пользу российской валюты остаются ожидания участников рынка по дальнейшему ужесточению процентной политики ЦБ РФ. При этом замедлить шаг в повышении ключевой ставки регулятора могут заставить, вероятно, лишь повторный локдаун федерального масштаба, однако подобный сценарий пока маловероятен", — рассуждает он.

Высокие цены на нефть оказывают поддержку российскому рублю, и курс может закрепился в диапазоне 71-73 рубля за доллар, где он и будет находиться в ближайшие дни, оценивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".