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2021
https://1prime.ru/Forex/20210629/834058403.html
Доллар дорожает к евро перед статистикой по инфляции в Германии
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Курс доллара во вторник утром увеличивается по отношению к евро перед публикацией макроэкономических данных в Германии и США, свидетельствуют котировки на торгах. По состоянию на... ПРАЙМ, 29.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром увеличивается по отношению к евро перед публикацией макроэкономических данных в Германии и США, свидетельствуют котировки на торгах.
По состоянию на 8.35 мск курс евро к доллару снижается до 1,1917 с уровня прошлого закрытия в 1,1924 доллара; курс доллара к иене опускается до 110,55 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,62 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,06%, до 91,94 пункта.
Во вторник инвесторы ожидают данных об инфляции в Германии. Аналитики прогнозируют, что потребительские цены в стране, по предварительной оценке, замедлили рост до 2,3% с 2,5% месяцем ранее.
Кроме того, аналитическая компания Conference Board опубликует индекс доверия потребителей в США. Согласно оценкам аналитиков, индикатор вырос до 119 пунктов со 117,2 пункта в мае.