МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром увеличивается по отношению к евро перед публикацией макроэкономических данных в Германии и США, свидетельствуют котировки на торгах. Saudi Aramco может повысить цены на нефть для Азии, сообщает Блумберг

По состоянию на 8.35 мск курс евро к доллару снижается до 1,1917 с уровня прошлого закрытия в 1,1924 доллара; курс доллара к иене опускается до 110,55 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,62 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,06%, до 91,94 пункта.

Во вторник инвесторы ожидают данных об инфляции в Германии. Аналитики прогнозируют, что потребительские цены в стране, по предварительной оценке, замедлили рост до 2,3% с 2,5% месяцем ранее.

Кроме того, аналитическая компания Conference Board опубликует индекс доверия потребителей в США. Согласно оценкам аналитиков, индикатор вырос до 119 пунктов со 117,2 пункта в мае.