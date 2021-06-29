МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. В настоящее время довольно сложно делать долгосрочные прогнозы о курсе российской валюты, так как на рубль оказывают влияние не только внутренние, но и внешние факторы, рассказал "Российской газете" основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров. Крупнейший банк Германии заплатит виноделам миллионы евро

Он оценил перспективы рубля в ближайшие пять лет.

"Во-первых, традиционно на рубль влияют нефтяные котировки. Сейчас они стабильно растут из-за восстановления глобального спроса на топливо. И при нынешних уровнях потребления в 2022 году может сформироваться нехватка энергоносителей из-за сокращения инвестиций в нефтедобычу", — пояснил он.

Эксперт добавил, что в случае снижения объемов производства сырья в течение одного-двух лет цены на нефть могут вырасти до $100 за баррель.

"Это позитивная тенденция для российского бюджета и производителей, которые увеличат выручку и количество налоговых отчислений в российскую казну", — отметил он.

Во-вторых, на укрепление рубля будет влиять денежно-кредитная политика Банка России. Уже сейчас регулятор дает сигналы о новом повышении ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров. Увеличение инфляции в стране заставляет регулятора плавно поднимать ставку, которая к концу года может составить 6-7% годовых.

Третий фактор, который оказывает очень сильное влияние на рубль — геополитика.

"В частности, отсутствие новых санкций. Но как только из США и ЕС поступают сигналы о новых ограничениях, рубль резко снижается к доллару и евро. Сейчас нет особых сомнений, что давление на нашу страну со стороны "западных партнеров" продолжится. Буквально сразу после позитивного саммита РФ-США в Женеве из Белого дома вновь прозвучали заявления о продолжении санкций, что немного ослабило рубль", — рассказал Сидоров.

Помимо этого, стоит отметить негативное влияние ситуации, которая сложилась на рынке валют развивающихся стран.

"В первую очередь, речь идет о высокой инфляции в Турции, из-за которой постоянно снижается курс турецкой лиры. Это может стать прологом для старта нового финансово-экономического кризиса в развивающихся странах, к которым относится и Россия", — отметил собеседник издания.

Сейчас, на фоне общей экономической и политической нестабильности в мире, делать долгосрочные прогнозы крайне сложно.

Все может измениться буквально в один день, если появятся факторы, которые никто предусмотреть не смог, рассуждает специалист.

Но в целом, можно ожидать относительно стабильного рубля до конца года — на отметке до 80 рублей за доллар и до 90-92 за евро.

"То есть с нынешних позиций отечественная валюта, скорее всего, начнет снижаться под воздействием геополитических изменений и нестабильности рынков", — добавил он.

Стоит отметить, что уже у многих центробанков и авторитетных организаций (МВФ, ВТО и других) нет сомнений, что в ближайшие годы мир накроет новый глобальный кризис.

"Будет ли он связан с последствиями пандемии или его началом станет обрушение госдолга США, никто не знает точно", — рассуждает собеседник.

Но в перспективе пяти лет вполне вероятно, что мы столкнемся с сильным кризисом, добавляет он.

Разумеется, валюта сырьевой страны, зависящей от внешнего спроса, вряд ли устоит в таких условиях. На протяжении многих лет рубль постепенно снижается к доллару и евро даже в условиях относительной стабильности. Уже мало кто вспомнит, что когда-то рубль стоил 27-35 рублей. Поэтому в горизонте пяти лет стоит ожидать дальнейшего, возможно, сильного ослабления рубля по сравнению с нынешним уровнем", — подытожил Сидоров.