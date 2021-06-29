МОСКВА, 29 июня — ПРАЙМ. Курс рубля снижается и к доллару, и к евро на дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.40 мск вторника повышается на 31 копейку, до 72,43 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 86,27 рубля.

Стоимость нефти сорта Brent снижается тем временем на 0,1%, до 74,1 доллара за баррель.

Сегодня с утра рубль умеренно слабеет, негативно реагируя на снижение нефтяных цен и ослабление склонности к риску на глобальном рынке в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, считает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. "Ожидаем, что сегодня курс доллара подрастет, оставаясь в диапазоне 71–73 рубля за доллар", — оценивает он. Российский рынок акций снижается в начале дня на дешевеющей нефти

Впрочем, потенциальная слабость рынка нефти — пока незначительный риск для рубля, в свою очередь считает Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Волатильность стоимости марки Brent в пределах 65–75 долларов может оказывать ограниченное влияние на курс доллара против рубля. Вчерашний день в этом плане показателен: нефть упала на 2%, тогда как курс доллара не изменился и остался около 72,2 рубля. Более того, в ближайшей перспективе по-прежнему можем увидеть спуск курса в диапазон 71,5–72 рубля за доллар", — заключил он.