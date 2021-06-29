МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 19,46 копейки, составив 72,3723 рубля, свидетельствуют данные биржи. Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 72,1777 рубля за доллар.