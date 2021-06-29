МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Курс евро во вторник днем снижается к американской валюте ускоренными по отношению к утру темпами и уже почти достиг отметки в 1,19 доллара на опасениях по поводу нового штамма коронавируса "дельта", который, по мнению ряда аналитиков, способен в особенности навредить Европе, следует из данных торгов.

По состоянию на 12.14 мск курс евро к доллару снижается до 1,1904 с уровня прошлого закрытия в 1,1924 доллара; курс доллара к иене растет до 110,63 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,62 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,19%, до 92,06 пункта.

На рынке европейской валюты наблюдается негативная динамика, поскольку инвесторы следят за ситуацией с распространением нового штамма коронавируса "дельта", который ставит под угрозу восстановление экономики. Рубль осенью будет зависеть от выборов в Германии

"В частности, евро кажется уязвимым… и вскоре может протестировать новые многомесячные минимумы по отношению к доллару, поскольку новый штамм станет широко распространенным по всему континенту", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Activ Trades Рикардо Эванджелиста (Ricardo Evangelista).

Также трейдеры ожидают данных об инфляции в Германии. Аналитики прогнозируют, что потребительские цены в стране, по предварительной оценке, замедлили годовой рост до 2,3% с 2,5% месяцем ранее.