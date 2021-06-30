МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Рубль утром в среду символически снижается против доллара и евро по инерции после падения во вторник, следует из данных Московской биржи.

Эксперт рассказал, как прямая линия с Путиным скажется на рубле

Во вторник доллар прибавил 58 копеек до 72,76 рубля, евро — 63 копейки до 86,62 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра прибавляет 0,4% — до 74,6 доллара за баррель.