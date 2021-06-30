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2021
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Рубль с утра символически снижается к доллару и евро
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Рубль утром в среду символически снижается против доллара и евро по инерции после падения во вторник, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.20... ПРАЙМ, 30.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Рубль утром в среду символически снижается против доллара и евро по инерции после падения во вторник, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.20 мск повышался на 3 копейки – до 72,79 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 86,64 рубля.
Во вторник доллар прибавил 58 копеек до 72,76 рубля, евро — 63 копейки до 86,62 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра прибавляет 0,4% — до 74,6 доллара за баррель.