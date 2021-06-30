МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Во вторник, 29 июня, в ходе торгов рубль в паре с долларом растерял позиции почти на 1%. В этом снижении нет ничего экстраординарного, ведь предыдущие пять торговых сессий подряд рубль, напротив, укреплялся, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. Эксперт рассказал, как прямая линия с Путиным скажется на рубле

"Причем до уровня 21 июня курс пары еще даже не дошел, так что говорить о каком-то заметном ослаблении российской валюты пока рано", — пояснил он.

Пожалуй, это будет иметь смысл только после перехода через уровень сопротивления, расположенный в зоне 73,3.

По мнению эксперта, для игроков рынка стало достаточно заметным, что технические индикаторы на дневных таймфреймах сигнализируют на активную покупку по USDRUB, чем и не преминули воспользоваться.

Так что у этого роста доллара есть еще и технические предпосылки.

По мнению эксперта, с геополитической точки зрения есть три фактора, которые влияют на курс рубля и никуда не денутся как минимум в среднесрочной перспективе.

Первое, это распространение дельта-штамма коронавируса, о котором говорят во всех новостях.

"Причем влиять будет как нагнетание третьей волны пандемии во всем мире, так и увеличение числа заболевших в России. Сейчас налоговый период завершился, и на курс рубля начали влиять реальные факторы, которые и должны были иметь место раньше", — пояснил собеседник издания.

Теперь инвесторы будут следить не только за словами главы ЦБ об изменении процентных ставок, но и за новостями из бизнес-сектора РФ.

Ухудшение положения на фоне роста заболеваемости и недостаточного темпа вакцинации будет негативно влиять на курс российской валюты.

Так как все факторы работают вместе, то ослабление рубля можно увидеть и при снижении стоимости нефти: но о судьбе сырьевых цен мы узнаем лишь после заседания ОПЕК+ в четверг. "Главный вопрос — достаточный ли объем добычи картель предложит рынку, и не поглотит ли его спрос, даже не заметив изменений", — отметил аналитик.

Также есть еще один вопрос: не застопорит ли новый виток пандемии те самые возросшие объемы спроса на энергоресурсы по всему миру. Если котировки Brent начнут вновь снижаться, как это мы видели в понедельник-вторник, разумеется, это надавит на курс рубля.

Второй фактор — ускорение темпов роста инфляции.

"По всей видимости, принимаемые меры в виде монетарных стимулов пока не действуют, и нужны более заметные шаги со стороны регулятора. Когда они будут озвучены, это может поддержать рубль. Пока же в перспективе нескольких недель больше шансов на снижение курса отечественной валюты", — пояснил он.

Третий фактор: все более явной становится угроза санкций со стороны США и Евросоюза.

"К слову, ЕС уже начали подготовку пакета и собираются ужесточать взаимоотношения с Россией и далее. Это их генеральная линия", — пояснил эксперт.

Так что по всем факторам, картина, скорее, следующая: кратковременное укрепление — да, среднесрочный рост в перспективе нескольких недель — вряд ли, подытожил он.