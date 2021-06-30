Названы три главные причины ослабления рубля
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Во вторник, 29 июня, в ходе торгов рубль в паре с долларом растерял позиции почти на 1%. В этом снижении нет ничего экстраординарного, ведь предыдущие пять торговых сессий подряд рубль, напротив, укреплялся, пишет "Российская газета" со ссылкой на ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича.
"Причем до уровня 21 июня курс пары еще даже не дошел, так что говорить о каком-то заметном ослаблении российской валюты пока рано", — пояснил он.
Пожалуй, это будет иметь смысл только после перехода через уровень сопротивления, расположенный в зоне 73,3.
По мнению эксперта, для игроков рынка стало достаточно заметным, что технические индикаторы на дневных таймфреймах сигнализируют на активную покупку по USDRUB, чем и не преминули воспользоваться.
Так что у этого роста доллара есть еще и технические предпосылки.
По мнению эксперта, с геополитической точки зрения есть три фактора, которые влияют на курс рубля и никуда не денутся как минимум в среднесрочной перспективе.
Первое, это распространение дельта-штамма коронавируса, о котором говорят во всех новостях.
"Причем влиять будет как нагнетание третьей волны пандемии во всем мире, так и увеличение числа заболевших в России. Сейчас налоговый период завершился, и на курс рубля начали влиять реальные факторы, которые и должны были иметь место раньше", — пояснил собеседник издания.
Теперь инвесторы будут следить не только за словами главы ЦБ об изменении процентных ставок, но и за новостями из бизнес-сектора РФ.
Ухудшение положения на фоне роста заболеваемости и недостаточного темпа вакцинации будет негативно влиять на курс российской валюты.
Так как все факторы работают вместе, то ослабление рубля можно увидеть и при снижении стоимости нефти: но о судьбе сырьевых цен мы узнаем лишь после заседания ОПЕК+ в четверг. "Главный вопрос — достаточный ли объем добычи картель предложит рынку, и не поглотит ли его спрос, даже не заметив изменений", — отметил аналитик.
Также есть еще один вопрос: не застопорит ли новый виток пандемии те самые возросшие объемы спроса на энергоресурсы по всему миру. Если котировки Brent начнут вновь снижаться, как это мы видели в понедельник-вторник, разумеется, это надавит на курс рубля.
Второй фактор — ускорение темпов роста инфляции.
"По всей видимости, принимаемые меры в виде монетарных стимулов пока не действуют, и нужны более заметные шаги со стороны регулятора. Когда они будут озвучены, это может поддержать рубль. Пока же в перспективе нескольких недель больше шансов на снижение курса отечественной валюты", — пояснил он.
Третий фактор: все более явной становится угроза санкций со стороны США и Евросоюза.
"К слову, ЕС уже начали подготовку пакета и собираются ужесточать взаимоотношения с Россией и далее. Это их генеральная линия", — пояснил эксперт.
Так что по всем факторам, картина, скорее, следующая: кратковременное укрепление — да, среднесрочный рост в перспективе нескольких недель — вряд ли, подытожил он.
https://1prime.ru/Forex/20210630/834066498.html