МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Курс евро в среду утром растет по отношению к доллару перед публикацией данных по рынку труда Германии и инфляции в странах еврозоны, свидетельствуют котировки на торгах. Названы три главные причины ослабления рубля

По состоянию на 8.40 мск курс евро к доллару рос до 1,1917 с уровня прошлого закрытия в 1,1895 доллара; курс доллара к иене опускался до 110,47 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,5 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,01%, до 92,04 пункта.

Перед открытием европейских бирж будет опубликована статистика по безработице в Германии. Аналитики ожидают, что в июне показатель снизился до 5,9% с 6% в мае. Чуть позднее будут известны предварительные данные о годовой инфляции в еврозоне в июне, которая, согласно прогнозам, замедлилась до 1,9% с уровня мая в 2%.

Валютные инвесторы также ожидают данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в июне. Ожидается, что показатель вырос на 600 тысяч после роста в мае на 978 тысяч.

В целом аналитик Nordea Себастьян Гали (Sebastien Galy), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, считает, что Европейский центробанк сталкивается лишь с временным ускорением инфляции в странах еврозоны, что позволяет регулятору сохранять мягкую денежно-кредитную политику. Это, в свою очередь, может привести к снижению курса евро против доллара. В то же время эксперт отметил положительную динамику для рисковых активов в третьем квартале 2021 года.