МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Рубль после утреннего инерционного снижения в среду перешел к росту против доллара и евро, следует из данных Московской биржи. Названы три главные причины ослабления рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.41 мск снижался на 10 копеек – до 72,66 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 86,45 рубля. С утра доллар максимально повышался на 8 копеек, до 72,84 рубля евро – также на 8 копеек, до 86,70 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра прибавляет 0,2% — до 74,4 доллара за баррель.

Рубль с утра стабилен, а большинство развивающихся валют торгуются в небольшом плюсе, отмечает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.

"Инвесторы позитивно восприняли новости об эффективности ряда вакцин против нового штамма коронавируса. Также оптимизм поддерживает статистика по росту потребительской уверенности населения в США и рост цен на нефть. На этом фоне рубль может в четверг немного подорожать, но курс останется в верхней части диапазона 71–73 рубля за доллар", — сказал он.

Впрочем, внутренний спрос на валюту будет нарастать на фоне сезона отпусков и открытия ряда зарубежных стран — в первую очередь, Турции, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Если же и иностранные инвесторы продолжат начатую на прошлой неделе фиксацию прибыли по российским акциям, то курс потихоньку покатится в сторону отметки 74 рубля за доллар", — оценивает он.