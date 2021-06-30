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2021
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Курс евро стабилен к доллару после выхода статистики по еврозоне
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Курс евро в среду днем стабилен к доллару после публикации статданных по рынку труда Германии и инфляции в странах еврозоны, свидетельствуют котировки на торгах. По состоянию на... ПРАЙМ, 30.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Курс евро в среду днем стабилен к доллару после публикации статданных по рынку труда Германии и инфляции в странах еврозоны, свидетельствуют котировки на торгах.
По состоянию на 12.40 мск курс евро к доллару остается на уровне предыдущего закрытия в 1,1895 доллара; курс доллара к иене также остался на уровне предыдущего закрытия в 110,47 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,05%, до 92,1 пункта.
Европейские инвесторы оценивают ряд макроэкономических статданных. Так, безработица в Германии в июне составила 5,9%, не изменившись по сравнению с пересмотренным показателем мая. Данные совпали с прогнозом аналитиков.
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июне, по предварительной оценке, замедлилась до 1,9% с 2% месяцем ранее. Показатель также совпал с прогнозом аналитиков.
По словам аналитиков ING, которые приводит газета Wall Street Journal,т данные по инфляции вряд ли повлияют на стимулирующую денежно-кредитную политику ЕЦБ.