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2021
https://1prime.ru/Forex/20210630/834071389.html
Официальный курс евро на четверг вырос до 86,51 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 30,92 копейки, до 86,5118 рубля, курс доллара — на 35,11 копейки, до 72,7234 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 30.06.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 30,92 копейки, до 86,5118 рубля, курс доллара — на 35,11 копейки, до 72,7234 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 33,2 копейки, составив 78,9282 рубля.