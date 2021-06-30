МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 30,92 копейки, до 86,5118 рубля, курс доллара — на 35,11 копейки, до 72,7234 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 33,2 копейки, составив 78,9282 рубля.