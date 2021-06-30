МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Большая часть валют развивающихся стран дорожают к американскому доллару в среду и могут зафиксировать рост по итогам месяца и квартала, пишет Рейтер.

Трейдеры находятся в ожидании статданных о занятости в США. Этот показатель укажет на динамику восстановления экономики страны и вероятный курс политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Итак, турецкая лира выросла на 0,6%, южноафриканский ранд — на 0,4%. Прогнозируется, что ранд может показать первое месячное падение за пять месяцев, растеряв за июнь 4%.

Индекс валют MSCI, как ожидается, покажет худшую месячную динамику с марта. Но это не помешает получить рекордный рост по итогам второго квартала с 2014 года.