МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Дмитрий Майоров. Рубль в среду днем падает к доллару и евро после поиска направления движения в первой половине дня, следует из данных Московской биржи. Названы три главные причины ослабления рубля

Окончание месяца и квартала ознаменовалось активизацией покупки валюты, что и надавило на курс рубля, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.19 мск повышался на 19 копеек, до 72,95 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 86,75 рубля, следует из данных Мосбиржи. Максимально днем доллар поднимался до 73,22 рубля, евро — до 87,07 рубля.

РУБЛЬ УШЕЛ В МИНУС

Российская валюта после разнонаправленных колебаний в первой половине дня ушла в ощутимый минус против доллара и евро на фоне ряда факторов. ЦБ рассказал, какие операции с цифровым рублем протестируют в 2022 году

Как прокомментировал ситуацию РИА Новости Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест", основной причиной снижения рубля стал резкий рост спроса на валюту, связанный с фактором окончания месяца и квартала, а также конвертацией полученных акционерами дивидендов.

Текущее ослабление рубля, скорее, обусловлено общим снижением спроса на российские активы как в свете ожидания более жесткой денежно-кредитной политики, так и завершения налогового периода, поясняет РИА Новости Егор Сусин из Газпромбанка.

Внешний фон противоречивый. Так, западные фондовые индексы и фьючерсы снижаются, сигнализируя о пониженном спросе на риск. "Развивающиеся" валюты также слабеют.

При этом нефть прибавляет в цене. Сорт Brent дорожает на 0,9%, до 75 долларов. Участники торгов ожидают сообщения минэнерго США о том, что за предыдущую неделю (по оценкам экспертов) запасы нефти в стране снизились на 4,7 миллиона баррелей. В то же время ранее Американский институт нефти (API) сообщил о снижении показателя сразу на 8,15 миллиона баррелей.

Участники рынка обратили внимание и на заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Она, в частности, сказала, что Банк России в текущем году проведет обзор денежно-кредитной политики, и в его рамках обсудит величину таргета по инфляции и операционную процедуру денежно-кредитной политики.

Кроме того, она заявила, что рост ставок мировых центробанков на фоне непомерных долгов может привести к новым финансовым проблемам, волне банкротств и волатильности рынков. Банк России рассмотрит изменение целевого уровня инфляции

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,5 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Любые изменения в подходах к реализации монетарной политики со стороны ЦБ РФ будут нацелены на увеличение ее эффективности, что, при прочих равных, позитивно для рубля, считает Полевой из компании "Локо инвест". Серьезного изменения фундаментальных факторов нет, глобально ситуация для рубля также остается стабильной, полагает он.

Пока речь идет об оценке ситуации и возможном пересмотре процедур, поясняет Сусин из Газпромбанка, рассуждая об изменении цели по инфляции.

"Как я понимаю речь идет о том, что от точечной цели в 4% может быть переход к диапазону 4% плюс-минус, но решаться это будет только после длительной проработки и консультаций", — добавляет он.