МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рубль за последние 29 лет — с момента, когда впервые официальный курс российской валюты был уравнен с биржевым фиксингом — стал свободно конвертируемой валютой, привлекательной для иностранных инвесторов, а граждане перестали его называть "деревянным", заявил РИА Новости президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов. Нефть в 2021 году подорожала рекордными за 12 лет темпами

Банк России 1 июля 1992 года опубликовал письмо "Об официальном обменном курсе рубля" и ликвидировал существовавшую до этого множественность курсов (специальный, коммерческий, официальный), впервые уравняв официальный курс доллара с биржевым фиксингом, повысив его с 56 копеек до 125 рублей.

"За последние 29 лет рубль стал полноценной свободно конвертируемой валютой (СКВ). Он пока еще не стал мировой резервной валютой, поскольку его не держат в резервах ни международные центральные банки, ни коммерческие. Но обременений к его использованию, как резидентами, так и нерезидентами нет. Еще один момент: в обиходе уже давным-давно не употребляется слово "деревянный", — отметил он.

"Уважение к рублю, его оценка совсем другая, чем была 29 лет назад. Тогда это была беспомощная валюта, которая практически была выведена из оборота не только потому что доллар ее замещал, а потому что даже каналы обращения не были ею наполнены. Это означает, что бюджетники не получали зарплату, пенсионерам не платили пенсию, студентам не выплачивали стипендию. Никаких обязательств государство не выполняло, и рубля как такового в обращении не было", — напомнил Мамонтов.

По его словам, сегодня рубль — это полноценное платежное средство на территории России и он привлекателен для иностранных инвестиций в рублевые активы, такая ситуация — это "небо и земля". Если 29 лет назад иностранцам в голову не приходило вкладываться в рубль (только редким энтузиастам), то теперь рублевые активы выкупаются иностранцами подчистую: как государственные суверенные обязательства, еврооблигации, так и обращающиеся на рынке ценные бумаги крупных корпораций, добавил Мамонтов.