МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Требования валютного контроля для российских экспортеров смягчаются с 1 июля, теперь несырьевым неэнергетическим компаниям не нужно возвращать валютную выручку в страну, соответствующий закон ранее был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Одновременно несырьевым экспортерам разрешается зачислять средства в иностранной валюте по внешнеторговым договорам, которые заключены с нерезидентами, напрямую на банковские счета за границей, минуя уполномоченные банки. Доллар растет к евро и иене после публикации статистики из США

Однако отмена требования по репатриации не будет распространяться на договоры, предоставляющие займы в иностранной валюте, а также на внешнеторговые договоры, в рамках которых произведены авансовые платежи нерезидентам в иностранной валюте. В то же время Банк России получил право осуществлять мониторинг экспортной валютной выручки. Порядок получения информации и перечень компаний, которые должны ее передавать, будет согласован с Минфином и Минэкономразвития.

Данные изменения в законодательство позволят российским экспортерам избавиться от излишних обязанностей и стать более гибкими в продаже несырьевых товаров и услуг иностранным клиентам, считает партнер, руководитель группы по разрешению налоговых споров Deloitte Антон Зыков. "Изменения позволят сократить административные издержки, а самое главное — снизить риски предъявления претензий со стороны российских контролирующих органов", — добавил он.

Какого-либо влияния на валютную ликвидность или курс рубля данное нововведение не окажет, отмечает эксперт. "Изменения не увеличат объем средств в российской или зарубежной валюте по итогам всех операций в России, однако даст экспортерам больше гибкости в расчетах. Потенциально появится возможность использовать новые формы расчетов, которые ранее не применялись. Например, аккредитивы иностранных банков и другие формы расчетов, которые были недоступны российским продавцам из-за требования возврата валютной выручки. Новые виды расчетов, в свою очередь, позволят расширить клиентскую базу для продажи российских несырьевых товаров за рубежом", — заключил Зыков.

ЦБ в августе прошлого года предложил отменить репатриацию валютной выручки для несырьевых внешнеторговых контрактов с начала 2021 года, для всех — с 2024 года. Однако обязательным условием либерализации валютного контроля регулятор назвал закрепление за ним мониторинга экспортной валютной выручки и долга крупнейших экспортеров.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в марте заявил, что Минфин и ЦБ постепенно и осторожно движутся в сторону полной отмены обязательного возврата валютной выручки в страну. Глава Банка России Эльвира Набиуллина тогда отметила, что регулятор в рамках либерализации валютного законодательства в стране хочет перейти к контролю только за сомнительными валютными операциями.