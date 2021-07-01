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2021
https://1prime.ru/Forex/20210701/834079987.html
Курс доллара в начале торгов снижается
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Рубль утром в четверг символически прибавляет против доллара и чуть больше к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.21 МСК снижался на 3... ПРАЙМ, 01.07.2021
евро, доллар, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг символически прибавляет против доллара и чуть больше к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.21 МСК снижался на 3 копейки — до 73,1 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 86,64 рубля. Евро на форексе опускался на 0,1%, до 1,185 доллара.
Стоимость нефти марки Brent с утра прибавляет 0,2% — до 74,8 доллара за баррель.