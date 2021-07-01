МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг символически прибавляет против доллара и чуть больше к евро, следует из данных Московской биржи. Нефть в 2021 году подорожала рекордными за 12 лет темпами

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.21 мск снижался на 3 копейки – до 73,1 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 86,64 рубля. Евро на форексе опускался на 0,1%, до 1,185 доллара.

Стоимость нефти марки Brent с утра прибавляет 0,2% — до 74,8 доллара за баррель.