МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Основные события, которые будут влиять на рубль в ближайшей перспективе — это заседание ОПЕК+, макроэкономическая статистика из США, выступления членов и руководителей Федеральной резервной системы США, рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган "Российской газете".

Помимо этого, достаточно важной является статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией распространения дельта-штамма.

"Новый штамм уже начал оказывать давление на котировки нефти и российскую валюту, которая в начале недели подешевела до 73 рублей за доллар и 87 — за евро. Четверг, вероятнее всего, откроется примерно на этих же значениях", — отметил собеседник издания.

А торги внутри дня уже будут больше зависеть от выступлений глав ФРС и ЕЦБ. В фокусе внимания также статистика по безработице и деловой активности США, Германии и Китая.

"Есть вероятность дальнейшего ослабления российской валюты еще на рубль относительно доллара и евро", — отметил он.

Прогнозы по рублю на июль будут зависеть от дальнейшего распространения нового вирусного штамма и котировок нефти. И здесь многое решит решение ОПЕК+ по наращиванию добычи сырой нефти. Какими будут цены на нефть после заседания ОПЕК+

Если не учитывать темпы распространения индийского штамма, а также его заразность, то темпы добычи могут возрасти и на миллион баррелей в сутки. Но третья волна пандемии уже вызывает новые локдауны в некоторых странах мира.

"Наиболее вероятным сценарием на данный момент видится наращивание добычи на 500 тысяч баррелей и стабилизация цен на нефть на уровне 73-76 долларов за бочку. Тогда в июле "боковик" рубля будет в районе 72-74 рублей за доллар и 85-88 рублей за евро", — отметил Коган.

Также важной является макроэкономическая статистика за второй квартал и первое полугодие. Особое внимание — индексам деловой активности за июнь в Китае, Германии, Англии и США, эти данные озвучат уже сегодня и они могут задать тон грядущим макроэкономическим данным за квартал и полугодие.

Также в контексте стоимости рубля на июль стоит обратить внимание на поток выезжающих туристов и количество отказов от бронирований туров внутри России. Все деньги, отложенные на отдых внутри страны, могут уехать за рубеж и перед этим конвертироваться в валюту, вызвав повышенный спрос на доллары и евро.Если же говорить о конце недели, то маловероятно, что российская валюта укрепится выше текущих значений.

"Рост цен на нефть в ней уже заложен, а поддержка в виде налогового периода закончилась в понедельник", — подытожил эксперт.