МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Курс евро в четверг утром снижается по отношению к доллару перед публикацией данных по еврозоне, свидетельствуют котировки на торгах. Рубль с утра символически прибавляет на дорожающей нефти

По состоянию на 8.41 мск курс евро к доллару снижался до 1,1841 с уровня прошлого закрытия в 1,1855 доллара; курс доллара к иене поднимался до 111,12 иены с уровня предыдущего закрытия в 111,1 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 92,48 пункта.

В ближайшее время будет известна окончательная оценка индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в июне остался на уровне мая в 63,1 пункта. Прогноз соответствует предварительной оценке. Чуть позднее будут опубликованы данные по безработице в странах валютного блока в мае, прогнозируется, что показатель сохранился на уровне апреля в 8%.

В свою очередь на динамику доллара могут повлиять данные по США. Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 июня, снизилось на 21 тысячу по сравнению с показателем предыдущей недели — до 390 тысяч. Позднее будет опубликован индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing). Эксперты полагают, что показатель в июне снизился до 61% против 61,2% в мае.

В пятницу же в центре внимания валютных инвесторов будет статистика по рынку труда США. Эксперты полагают, что безработица в стране в июне снизилась до 5,7% с уровня мая в 5,8%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 700 тысяч.