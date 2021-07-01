МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рубль в четверг утром умеренно растет к доллару и евро вслед за нефтяными котировками, следует из данных Московской биржи.

Монеты номиналом один рубль.

Эксперт назвал причины того, почему рубль перестал быть "деревянным"

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.15 мск снижался на 15 копеек — до 72,99 рубля, курс евро – на 23 копейки, до 86,52 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,52% — до 75,01 доллара за баррель.

"Сегодня-завтра на курс рубля может повлиять динамика нефтяных цен после заседания ОПЕК+, а также статистика по рынку труда в США. Данные по занятости могут дать подсказки относительно перспектив ужесточения монетарной политики США и потенциала укрепления доллара к мировым валютам", — комментирует Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.

В четверг, по его прогнозу, российская валюта будет торговаться в диапазоне 72-74 рубля за доллар.