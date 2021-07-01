2021-07-01T10:36:41+03:00
2021-07-01T10:36:41+03:00
2021-07-01T10:36:41+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210701/834082072.html
Рубль умеренно растет вслед за нефтью
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль в четверг утром умеренно растет к доллару и евро вслед за нефтяными котировками, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.15 мск снижался на... ПРАЙМ, 01.07.2021
валюта, рубль, биржи, торги, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83341/10/833411076.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83341/10/833411076.jpg
https://1prime.ru/images/83341/10/833411075.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83341/10/833411075.jpg
https://1prime.ru/images/83341/10/833411063.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83341/10/833411063.jpg
https://1prime.ru/Forex/20210701/834079070.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рубль в четверг утром умеренно растет к доллару и евро вслед за нефтяными котировками, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.15 мск снижался на 15 копеек — до 72,99 рубля, курс евро – на 23 копейки, до 86,52 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,52% — до 75,01 доллара за баррель.
"Сегодня-завтра на курс рубля может повлиять динамика нефтяных цен после заседания ОПЕК+, а также статистика по рынку труда в США. Данные по занятости могут дать подсказки относительно перспектив ужесточения монетарной политики США и потенциала укрепления доллара к мировым валютам", — комментирует Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.
В четверг, по его прогнозу, российская валюта будет торговаться в диапазоне 72-74 рубля за доллар.