МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рубль в четверг утром умеренно растет к доллару и евро вслед за нефтяными котировками, следует из данных Московской биржи. Эксперт назвал причины того, почему рубль перестал быть "деревянным"

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.15 мск снижался на 15 копеек — до 72,99 рубля, курс евро – на 23 копейки, до 86,52 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,52% — до 75,01 доллара за баррель.

"Сегодня-завтра на курс рубля может повлиять динамика нефтяных цен после заседания ОПЕК+, а также статистика по рынку труда в США. Данные по занятости могут дать подсказки относительно перспектив ужесточения монетарной политики США и потенциала укрепления доллара к мировым валютам", — комментирует Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.

В четверг, по его прогнозу, российская валюта будет торговаться в диапазоне 72-74 рубля за доллар.