2021-07-01T13:10:26+03:00
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2021-07-01T13:10:26+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210701/834084433.html
Официальный курс евро на пятницу снизился до 86,41 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 10,05 копейки — до 86,4113 рубля, курс доллара вырос на 18,52 копейки — до 72,9086 рубля, следует из... ПРАЙМ, 01.07.2021
валюта, евро, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 10,05 копейки — до 86,4113 рубля, курс доллара вырос на 18,52 копейки — до 72,9086 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 5,66 копейки, составив 78,9848 рубля.