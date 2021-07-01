МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 10,05 копейки — до 86,4113 рубля, курс доллара вырос на 18,52 копейки — до 72,9086 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 5,66 копейки, составив 78,9848 рубля.