МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рубль в четверг немного повышается к доллару и к евро на фоне уверенного роста и обновления рынком нефти максимумов с октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

Разнонаправленная динамика западных фондовых индексов и фьючерсов, а также развивающихся валют к доллару не дают рублю активнее расти на рекордной нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.02 мск снижался на 11 копеек, до 73,03 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 86,72 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта умеренно прибавляет к доллару и евро на фоне обновления рынком нефти многолетних максимумов. Сорт Brent прибавляет в цене 2,6%, до 76,5 доллара и дорожал в четверг до 76,71 доллара — очередного максимума с октября 2018 года. Цена на американскую нефть WTI поднялась выше $75 за баррель

Игроки рынка "черного золота" отыгрывают новости с начавшегося министерского саммита ОПЕК+. В частности, агентство Блумберг сообщает, что альянс обсуждает продление текущих параметров сделки после 2022 года, хотя ранее планировалось, что она завершится в указанный год.

При этом основные западные фондовые индексы и курсы развивающихся валют к доллару не демонстрируют единой динамики. Инвесторы ожидают сигналов о возможном ужесточении монетарной политики ФРС США, что негативно для стоимости рисковых активов. Еженедельные данные по рынку труда страны в четверг оказались несколько лучше ожиданий, что повышает риски такого ужесточения.

Поддержку рублю оказали слова зампреда Банка России Алексея Заботкина о том, что изменение таргета по инфляции в РФ в настоящее время не предопределено, но если и возможно, то — в меньшую сторону.

В итоге доллар и евро теряют к рублю в пределах 0,1%.

ПРОГНОЗЫ

Доллар немного не дошел до сильного сопротивления 73,35 рубля и пока корректируется вниз, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Эксперты рассказали о том, как вырос доллар к рублю за последние 29 лет

"Однако с учетом слабости рубля, в случае ухудшения внешнего фона данный уровень может быть пробит и следующей целью роста доллара будет отметка 73,7 рубля. В этом случае евро способен преодолеть уровень 87 рублей", — оценил перспективы он.

Обновленные оценки ЦБ платежного баланса за первый квартал подтвердили исходные апрельские данные, указывая на отсутствие каких-то угроз со стороны платежного баланса, отмечает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Поэтому наш краткосрочный взгляд на рубль не меняется: повышенная волатильность с рисками его умеренного ослабления", — добавляет он.