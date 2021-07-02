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2021
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Рубль с утра стабилен к доллару и растет к евро
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Рубль утром в пятницу символически меняется против доллара и прибавляет к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск снижался на 1... ПРАЙМ, 02.07.2021
курсы валют, рубль, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу символически меняется против доллара и прибавляет к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск снижался на 1 копейку, до 73,39 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 86,93 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 0,1% — до 75,8 доллара за баррель.