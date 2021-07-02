МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу символически меняется против доллара и прибавляет к евро, следует из данных Московской биржи. Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.11 мск снижался на 1 копейку, до 73,39 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 86,93 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 0,1% — до 75,8 доллара за баррель.