МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром растет к евро и иене, инвесторы ожидают данные об уровне безработицы в США, свидетельствуют котировки на торгах. Рубль с утра стабилен к доллару и растет к евро

По состоянию на 8.16 мск курс евро к доллару снижался до 1,1845 с уровня прошлого закрытия в 1,1848 доллара; курс доллара к иене поднимался до 111,57 иены с уровня предыдущего закрытия в 111,5 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 92,56 пункта.

Ожидается, что безработица в США снизилась в июне до 5,7% с 5,8% в мае, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 700 тысяч после роста на 559 тысяч месяцем ранее.

Статистика будет опубликована перед открытием торгов на американских биржах, эксперты полагают, что они будут иметь большое влияние на динамику доллара. В частности, аналитики TD Securities, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что показатели должны быть "особенно сильными", чтобы поддержать продолжительный рост американской валюты.

Поддерживает доллар и статистика по рынку труда США, опубликованная в четверг. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 26 июня, снизилось на 51 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 364 тысяч.