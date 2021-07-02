Рубль перешел к падению против доллара и стабилен к евро
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу перешел к снижению против доллара и стабилен к евро на фоне сползания европейской валюты на форексе в район 1,18 доллара, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.42 мск повышался на 20 копеек, до 73,6 рубля, курс евро рос на 1 копейку, до 87,03 рубля. С утра доллар опускался до 73,31 рубля.
Стоимость нефти марки Brent теряет 0,2% — до 75,7 доллара за баррель.
Сегодня ослабление российской валюты может продолжиться, считает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьанка.
"Ожидаем, что доллар будет торговаться ближе к верхней границе диапазона 72–74 рубля за доллар. В фокусе внимания будет статистика США и решение ОПЕК+", — добавляет он.
Драйверов роста у российской валюты практически нет, сейчас рубль испытывает повышенное давление из-за спроса на валюту со стороны отпускников, предпочитающих более дешевые и качественные зарубежные курорты Крыму и Краснодарскому краю, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Пока рубль торгуется без особых изменений, но тренд движения курса доллара в сторону отметки 74 рубля – налицо", — говорит он.
https://1prime.ru/Forex/20210702/834093632.html