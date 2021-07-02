МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу перешел к снижению против доллара и стабилен к евро на фоне сползания европейской валюты на форексе в район 1,18 доллара, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снижается на дешевеющей нефти

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.42 мск повышался на 20 копеек, до 73,6 рубля, курс евро рос на 1 копейку, до 87,03 рубля. С утра доллар опускался до 73,31 рубля.

Стоимость нефти марки Brent теряет 0,2% — до 75,7 доллара за баррель.

Сегодня ослабление российской валюты может продолжиться, считает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьанка.

"Ожидаем, что доллар будет торговаться ближе к верхней границе диапазона 72–74 рубля за доллар. В фокусе внимания будет статистика США и решение ОПЕК+", — добавляет он.

Драйверов роста у российской валюты практически нет, сейчас рубль испытывает повышенное давление из-за спроса на валюту со стороны отпускников, предпочитающих более дешевые и качественные зарубежные курорты Крыму и Краснодарскому краю, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Пока рубль торгуется без особых изменений, но тренд движения курса доллара в сторону отметки 74 рубля – налицо", — говорит он.