МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Экспортерам выгоднее слабый рубль, населению — крепкий, а Центробанк просто придерживается рыночного курса. Эти слова главы регулятора Эльвиры Набиуллиной многое объясняют, однако не отвечают на вопрос — в чем откладывать средства. И доллар США сейчас не самый устойчивый, и надежнее евро тоже есть деньги. Об этом пишет колумнист РИА Новости Ирина Бадмаева, изучившая курсы двадцатилетней давности и составившая рейтинг самых заслуживающих доверия валют в мире. Рубль к вечеру ушел в минус вместе с остальными "развивающимися валютами"

РАЗМЕР И ЧИСЛЕННОСТЬ НЕ ВАЖНЫ

Практика показывает, что устойчивость мировых валют проверяется временем, отмечает она. Так, в XX веке надежным вложением считали швейцарский франк. В XXI он по-прежнему возглавляет рейтинг 50 самых стабильных денежных знаков и за последние двадцать лет прибавил 75% относительно доллара США. Инвесторы предпочитают вкладываться именно в него — в стране высокая степень экономической свободы: нет зависимости от одного-двух секторов, высокая продуктивность труда, низкая ставка рефинансирования, положительный торговый баланс. И главное — неизменно слабая инфляция.

На втором месте — чешская крона: она укрепилась к американской валюте на 61%. Страна опережает многие государства по росту внутреннего валового продукта. Цены не подвержены резким скачкам, иностранные финансовые игроки вкладывают средства в развитие проектов республики, что позитивно отражается на укреплении национальной денежной единицы. Чехия — в ЕС, но не перешла на европейскую валюту и получает из бюджета Евросоюза больше, чем перечисляет: безвозмездно ей выделили почти пять миллиардов евро. Неслучайно чешскую экономику называют темной лошадкой.

Тройку лидеров замыкает новозеландский доллар, который укрепился на 33%. Его стабильность обеспечивает развитая рыночная экономика.

До 20% относительно доллара США прибавили также денежные знаки Европы, Албании, Китая, Хорватии. Не столь сильно, но все же подорожали деньги Швеции, Сингапура, Израиля, Польши, Дании, Австралии, Канады, Болгарии, Австралии, Южной Кореи, Гонконга.

Как отмечают аналитики, не может быть сильной и надежной валюты при слабой и неустойчивой экономике. И наоборот. При этом размер страны и численность населения вообще не важны.

Стабильными также считают те деньги, которые меньше всего девальвировались к американскому доллару. В их число входят дирхам ОАЭ, саудовский риял, кувейтский динар, бахрейнский динар, оманский риал, иорданский динар и японская иена. Бадмаева отмечает, что последняя, к слову, долгие годы претендовала на место самой устойчивой валюты, однако потеснить швейцарский франк так и не удалось. Ее главное преимущество — превышение доходов над расходами: это свидетельствует о силе экономики страны и ее резистентности к внешним шокам. Показатель Швейцарии в три раза лучше Японии, которая сидит на кредитной игле. По объему государственного долга лидирует США — свыше 26 триллионов долларов. Но абсолютные значения не передают масштаб, показательнее соотношение заимствования к ВВП, и у Японии оно критическое — 250 процентов. Для сравнения: у Штатов — 108. Если разделить долг Японии (примерно в 12 триллионов долларов) на 125,3 миллиона человек, то получается, что на каждого японца, включая стариков и младенцев, приходится около 96 тысяч долларов.

В то время как госдолг разрастается, курс доллара к иене практически тот же, что и 25 лет назад. Для граждан такая стабильность во благо. Для экономики — медленная смерть, ведь снижается конкурентоспособность экспортных товаров. Однако Япония умудряется жить в таких условиях уже 30 лет, развивая торговые отношения. Половина внешних расчетов происходит в иенах, что подогревает к нацвалюте интерес. Определены привычки, программирующие на бедность

КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДОЛЛАРА И НЕ ПРОИГРАТЬ

Как отмечает колумнист РИА Новости, американский доллар за последние 20 лет к корзине основных мировых валют потерял около10% стоимости, но по-прежнему выполняет функцию главного резервного и платежного средства. Две трети международного товарооборота проводят в долларах, на них приходится 80% валютно-обменных операций. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор занимается снижением зависимости экономики от иностранных платежных средств, но американская валюта остается частью международных резервов страны.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния и сократит долю британского фунта. При этом вырастет доля золота, евро и юаня.

В Китае также говорят о дедолларизации. Но, как отметил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, "с американской валютой ни одна другая и рядом не стоит". По его словам, "отвязаться" от "гринбэков" в ближайшем будущем не получится.

К тому же в евро и долларах удобно инвестировать. В них номинированы самые востребованные иностранные активы — акции, облигации, биржевые фонды. И в целом, как отмечает Бадмаева, эти две валюты привычны для России: их чаще всего обсуждают в новостях, показывают на табло обменников. В небольших городах другие денежные знаки зачастую вообще невозможно купить.

Еще в апреле курс уверенно двигался в сторону отметки 80 рублей за доллар, затем резко сменил направление и в начале июня опустился ниже 72. Сейчас продолжает колебаться возле этой отметки. Прежде всего — за счет дорожающей нефти: марка Brent пробила психологическую планку в 73 доллара за баррель. Затем и вовсе торговалась свыше 76 — это максимум с осени 2018-го.

Толкает цены вверх увеличивающийся спрос на топливо, сказывается и ограничение по добыче в рамках сделки ОПЕК+. На мировом рынке не хватает углеводородов — более одного миллиона бочек в сутки. Отсюда предпосылки для дальнейшего подорожания черного золота. Поскольку последнее в неразрывной связке с курсом национальной валюты, стоит ожидать укрепления рубля.

Однако сохраняются геополитические риски, которые могут оттолкнуть иностранных инвесторов и снизить спрос на рубль.Поэтому аналитики советуют следовать золотому правилу сбережений — не класть все яйца в одну корзину. На длительный срок лучше выбрать несколько валют: диверсификация увеличивает шансы получить прибыль.