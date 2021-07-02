МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу днем продолжает укрепляться к евро в преддверии публикации статистики по рынку труда в США, свидетельствуют котировки на торгах. Средневзвешенный курс доллара вырос до 73,62 рубля

По состоянию на 12.43 мск курс евро к доллару снижался до 1,1827 с уровня прошлого закрытия в 1,1848 доллара; курс доллара к иене опускался до 111,49 иены с уровня предыдущего закрытия в 111,5 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 92,65 пункта.

Валютные инвесторы оптимистично настроены по поводу статданных по рынку труда в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Ожидается, что безработица в США снизилась в июне до 5,7% с 5,8% в мае, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 700 тысяч после роста на 559 тысяч месяцем ранее.

Кроме того, по мнению аналитиков UniCredit, которое приводит газета Wall Street Journal, обеспокоенность по поводу риска, связанного с распространением штамма COVID-19 "дельта" для восстановления мировой экономики, дает дополнительную поддержку доллару, который подтвердил свое лидерство в качестве предпочитаемой валюты-убежища.

"Однако только действительно впечатляющий отчет о рабочих местах вызовет гораздо более значительное повышение курса доллара", — добавили аналитики UniCredit.