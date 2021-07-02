МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 66,35 копейки — до 87,0748 рубля, курс доллара вырос на 70,89 копейки — до 73,6175 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 68,85 копейки, составив 79,6733 рубля.