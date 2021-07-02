2021-07-02T13:53:11+03:00
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2021-07-02T13:53:11+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210702/834096015.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 87,07 рубля
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 66,35 копейки — до 87,0748 рубля, курс доллара вырос на 70,89 копейки — до 73,6175 рубля,... ПРАЙМ, 02.07.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 66,35 копейки — до 87,0748 рубля, курс доллара вырос на 70,89 копейки — до 73,6175 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 68,85 копейки, составив 79,6733 рубля.