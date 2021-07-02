МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Рубль в пятницу после неуверенной динамики в течение дня символически укрепляется к доллару и в большей степени — к евро, дешевеющему после июньских данных по рынку труда США.

Неуверенная динамика рынка нефти и фондовых индексов и падение большинства развивающихся валют к доллару не дают рублю расти активнее.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.45 мск снижался на 2 копейки — до 73,38 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 86,88 рубля, следует из данных Московской биржи.

В РУСЛЕ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Российская валюта, в первой половине дня торговавшаяся в понижательном тренде к доллару, после 15.30 мск перешла к росту. Это согласовывалось с тенденцией на глобальных рынках.

Основным фактором курсовых движений в пятницу стала публикация июньских данных по рынку труда США. Количество созданных новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны увеличилось на 850 тысяч, что оказалось выше прогноза в 700 тысяч. Это в моменте краткосрочно толкнуло доллар вверх на мировых рынках, и он обновил дневной максимум, подскочив до 73,81 рубля. При этом аналитики отмечали, что ФРС ввиду улучшения ситуации на рынке труда может быстрее ужесточить монетарную политику.

Вместе с тем безработица в США в июне выросла до 5,9% с 5,8%, тогда как эксперты, напротив, ожидали снижения до 5,7%. Это несколько снижает риски быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва. В итоге доллар после некоторого периода волатильности (на фоне фиксации прибыли игроками) все-таки остался в легком плюсе к большинству мировых валют. Евро к настоящему моменту снижается на форексе на 0,15% — до 1,1831 доллара.

При этом рынок нефти остается в раздумьях на фоне затянувшейся встречи ОПЕК+ по квотам на добычу с августа. Сорт Brent дешевеет на 0,6% — до 75,4 доллара.

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в четверг завершилось безрезультатно из-за позиции ОАЭ и продолжилось в пятницу. Дубай выступает в ОПЕК+ за увеличение почти на 700 тысяч баррелей в сутки своего базового уровня добычи нефти, который берется за основу для ограничения производства. То есть ОАЭ хотят более значительно нарастить свою добычу, чем остальные члены альянса.

В итоге доллар и евро теряют к рублю в пределах 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,55 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Доллар быстро достиг цели роста в 73,7 рубля и даже проскочил немного выше, после чего перешел к коррекции, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Однако с учетом слабости рубля и фактора пятницы дальнейшее ухудшение внешнего фона может вызвать еще одну волну снижения российской валюты. В случае преодоления отметки 73,72 рубля следующей целью роста доллара может выступить двухмесячный максимум 74,67 рубля. При этом евро способен подняться в район 88 рублей", — оценил он.

Комментарии представителей ЦБ РФ о возможности понижения цели по инфляции с нынешних 4% в рамках запланированного анализа политики и инструментария больших изменений на рынке не вызвали, отмечает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Не уверены, что в текущих условиях необходимо снижать таргет по инфляции в России, особенно учитывая последние события на этом фронте. В любом случае, ЦБ полностью нацелен на поддержание стабильно низкой инфляции, что в средне-долгосрочной перспективе позитивно для рубля", — говорит он.

В результате недавнего изменения риторики ФРС США доллар вошел в краткосрочный восходящий тренд, полагает директор департамента инвестиций международного инвестфонда Technology of the Future Максим Ачкасов.

"Можно однозначно утверждать, что рост доллара к корзине основных валют, а также падение цен на энергоносители окажут негативное влияние на курс рубля. Во втором полугодии российская валюта может ослабеть на 5-7% к доллару", — оценивает эксперт.