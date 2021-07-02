МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в пятницу вечером после публикации июньской статистики по безработице в США, — инвесторы фиксируют прибыль после дневного роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.43 мск курс евро к доллару снижался до 1,1846 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1848 доллара. Курс доллара к иене опускался до 111,28 иены с уровня предыдущего закрытия в 111,5 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,2%, до 92,41 пункта.

Доллар днем дорожал к евро, но после публикации данных по безработице в США курс американской валюты заметно упал, — инвесторы решили зафиксировать прибыль. В данный момент доллар стабилизируется к евро, неуверенно пытаясь выйти в плюс.

Июньская статистика по рынку труда США оказалась неоднозначной. Безработица в стране неожиданно выросла до 5,9% с майских 5,8% вместо ожидавшегося снижения до 5,7%. Вместе с тем число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 850 тысяч, тогда как прогнозировался рост лишь на 700 тысяч.

Глава европейского отдела валютной стратегии TD Securities Нед Румпелтин (Ned Rumpeltin), которого цитирует газета Wall Street Journal, отмечает, что доллар немного ослабел в рамках фиксации прибыли после публикации статистики. Однако это снижение, по словам аналитика, вряд ли станет началом существенной коррекции.