МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. В июле рубль ожидают весьма незначительные колебания. Об этом рассказал "Коммерсанту" директор по стратегии группы компаний "Финам" Ярослав Кабаков. Эксперт назвал пять главных схем кибермошенников

Он также предполагает, что велика вероятность того, что курс может уйти ниже 72 рублей за доллар. "Скорее всего, он будет колебаться в коридоре 71,5-72,5 рублей", отметил эксперт.

"Общая конъюнктура роста сырьевых рынков продолжается, приток валютной выручки будет весомым плюс желание сдержать рост инфляции. Конъюнктуру динамики курса рубля определяют интервенции Минфина, которые осуществляются по бюджетному правилу, и в этом отношении ЦБ РФ может пойти на некоторые уступки в укреплении рубля, особенно в преддверии выборов в Госдуму. Возможно и незначительное изменение учетной ставки", — пояснил Кабаков.

Что же касается курса евро к доллару, то эксперт сказал, что здесь, скорее всего, все останется в текущем коридоре 1,18-1,21 доллара за евро. "Никаких существенных событий, которые бы повлияли на движение в ту или иную сторону, нет. Некоторое укрепление доллара может произойти, но совсем небольшое", — резюмировал Кабаков.