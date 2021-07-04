МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. На минувшей неделе рубль ослаб к доллару в рамках общемирового тренда на укрепление американской валюты. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на слова главного аналитика Совкомбанка, Михаила Васильева.

Аналитик отметил, что доллар получил поддержку на ожиданиях более раннего сворачивания монетарных стимулов ФРС США и на опасениях, что новая волна COVID-19 в мире может привести к замедлению восстановления глобальной экономики. "Полагаем, что крепость американской валюты может сохраниться в ближайшие недели благодаря этим факторам", — добавил Васильев. Россиян предупредили об опасном способе сбережения денег

Что же касается рубля, то в его пользу рубля будут выступать высокие цены на нефть, газ, металлы и другие статьи российского экспорта, которые увеличивают приток валютной выручки в страну, считает он.

"Сдерживающими факторами для укрепления рубля станут конвертация рублевых дивидендов в валюту, ежедневные покупки валюты на 10,5 миллиардов рублей Минфином в рамках бюджетного правила, а также увеличение спроса на валюту для внешнего туризма после открытия Турции, Кипра и ряда других стран", — объяснил Васильев.

Он считает, что на следующей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 к доллару и 86-88 к евро.

Помимо этого, аналитик напомнил, что в понедельник Минфин объявит новые параметры покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на период с 7 июля по 5 августа. Благодаря высоким ценам на нефть ежедневные покупки валюты, по нашим оценкам, могут возрасти на 10% — до 11,5 миллиардов рублей, что будет частично нивелировать позитивное влияние нефти на курс рубля.

Васильев также отметил, что в среду выйдут данные Росстата по инфляции за июнь. Полагаем, что рост потребительских цен продолжит отдаляться от целевого уровня ЦБ в 4% и составит 6,5% г/г. Это будет поддерживать ожидания резкого увеличения ключевой ставки Банка России на заседании 23 июля, которое может составить 100 б.п., до 6,5% годовых. Повышение реальной рублевой процентной ставки окажет поддержку российской валюте.​