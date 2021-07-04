МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Доллар не поднимется до 100 рублей, если не произойдет существенных геополитических потрясений, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.

Если давление будет усиливаться, но не катастрофично, то российская валюта может ослабеть до 78–82 рублей за доллар, добавила она.

"Сто рублей доллар не будет стоить, если не произойдет существенных геополитических потрясений. Если отношения с США стабилизируются, то мы ожидаем, что курс доллара в ближайшей перспективе будет колебаться в пределах 71-73 рублей", — сказала гендиректор НРА.

В то же время, по ее словам, есть большая вероятность, что ФРС США будет работать на повышение стоимости доллара. В этой ситуации можно ожидать небольшого ослабления курса рубля осенью — до 74–76 рублей за доллар, указала глава НРА. Аналитик рассказал о том, что будет с рублем на следующей неделе

"Если все-таки геополитическое давление будет усиливаться, но не катастрофично, то мы ждем ослабления рубля до 78–82 рублей за доллар. Но не более того. Никаких 100 рублей за доллар не прогнозируется", — добавила Розенцвет.

Полный текст интервью читайте в понедельник, 5 июля, на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.