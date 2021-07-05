МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Изменение структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) может укрепить рубль по отношению к доллару, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. Экономист ждет снижения темпов выдачи ипотеки в России в 2021 году

Министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ в июне объявил, что Минфин в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%. Кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.

"Теоретически изменение ФНБ может привести к укреплению рубля по отношению к доллару, поскольку спрос на доллары со стороны государства резко снижается. Рубль может укрепиться до 65-68 рублей за доллар", — сказала Розенцвет.

Вместе с тем слишком много факторов действуют разнонаправлено, и нельзя сказать, какой из них в большей степени сыграет на укрепление или ослабление курса, заметила она.

"Геополитическая премия, колебания цен на ключевые экспортные товары и риски ужесточения ограничительных мер будут оказывать более серьезное влияние на курс, чем возможное изменение ФНБ", — добавила Розенцвет.

Глава НРА также не исключает, что изменение структуры ФНБ может вызвать укрепление евро по отношению к рублю, но это произойдет не в один момент, а будет растянуто во времени.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.