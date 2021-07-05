2021-07-05T07:14:00+03:00
2021-07-05T07:25:56+03:00
2021-07-05T07:14:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210705/834111914.html
Курс доллара в начале торгов немного растет к рублю
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль утром в понедельник незначительно теряет против доллара и так же немного прибавляет к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск... ПРАЙМ, 05.07.2021
новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83356/62/833566222.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83356/62/833566222.jpg
https://1prime.ru/images/83356/62/833566221.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83356/62/833566221.jpg
https://1prime.ru/images/83356/62/833566209.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83356/62/833566209.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в понедельник незначительно теряет против доллара и так же немного прибавляет к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск повышался на 6 копеек – до 73,3 рубля, курс евро снижался на 5 копеек, до 86,89 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 0,14% — до 76,06 доллара за баррель.