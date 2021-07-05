МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в понедельник незначительно теряет против доллара и так же немного прибавляет к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск повышался на 6 копеек – до 73,3 рубля, курс евро снижался на 5 копеек, до 86,89 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 0,14% — до 76,06 доллара за баррель.