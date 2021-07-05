МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. В пятницу рубль немного подорожал, но с учетом ослабления в предыдущие 4 дня остается в минусе по итогам недели. Курс рубля к доллару на закрытии торгов в пятницу составил 73,2 за доллар (+0,2% в пятницу и —1,4% за неделю). Динамика рубля на прошлой неделе определялась преимущественно внешними факторами. Рост заболеваемости новым штаммом Covid-19 снизил спрос на валюты развивающихся стран. За прошлую неделю подешевели 21 из 24 валют ЕМ. Одновременно с этим статистика, отражающая восстановление экономики США, поддерживала оптимизм в отношении доллара. В пятницу доллар немного ослаб, индекс DXY снизился на 0,4%. Инвесторы интерпретировали вышедшие в пятницу данные по занятости таким образом, что у ФРС пока недостаточно оснований для ужесточения монетарной политики. Безработица в США в июне выросла до 5,9% по сравнению с 5,8% в мае.

Сегодня ожидаем, что рубль останется в диапазоне 72,0 — 74,0 за доллар. В фокусе внимания инвесторов на этой неделе будет финализация решения ОПЕК+, а также публикация протокола последнего заседания ФРС (в среду).