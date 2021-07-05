МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника снизился на 26,35 копейки, составив 73,3540 рубля, свидетельствуют данные биржи. Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 73,6175 рубля за доллар.