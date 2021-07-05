МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Уровень вакцинации российских граждан не играет решающей роли в оценке перспектив курса рубля, для его динамики большее значение имеют цены на товары на глобальных рынках и геополитический фон, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"На мой взгляд, фактор вакцинации не играет решающую роль в вопросе оценки перспектив рубля. Все-таки Россия крайне сильно завязана на экспорт, а он вне локдаунов. Если не происходит сильных снижений цен на commodities (товары – ред.), то при спокойной геополитической обстановке нет причин для избыточного ослабления национальной валюты", — сказал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Более того, Банк России находится на траектории уверенного роста ключевой ставки, добавил он. Дифференциал между рублевыми и долларовыми реальными процентными ставками в последнее время только лишь увеличивается, что в теории создает возможность для carry trade операций (позитив для курса рубля), добавляет эксперт.

При текущих ценах на нефть нет ожиданий существенного роста курса пары доллар-рубль, наоборот, к концу года аналитик допускает спуск в сторону 70–72 рублей. Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,35 рубля

"В контексте ужесточения ограничений из-за пандемии против рубля формально может сыграть лишь тот факт, что ЦБ будет вынужден замедлить темп повышения ключевой процентной ставки или взять паузу в цикле ужесточения ДКП. Однако пока такой сценарий практически не реален, и регулятор, скорее, наоборот может ускорить темп повышения ставки из-за рисков инфляции", — отметил со своей стороны начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В остальном гораздо большую важность для рубля несут внешние факторы и геополитический фон, которые пока благоприятствуют российской валюте, поэтому новые ограничения не несут никаких рисков для нацвалюты", — резюмирует он.