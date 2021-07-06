МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рубль теряет позиции, несмотря на позитивный внешний фон на фондовых рынках и стабильно высокие цены на нефть, отметил в беседе с "Российской газетой" ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

"Мы ранее предупреждали о возможном усилении давления на рубль, и события пока разворачиваются по этому сценарию. Российская валюта отступает от недавних максимумов из-за давления сезонных мотивов. Сильные новости и новые важные драйверы могут заставить рубль противостоять этим факторам, но не в этот раз", — отметил собеседник издания.

В частности, новости об удорожании нефти уже не выглядят неожиданными и не тянут за собой рубль.

То же самое и с довольно ястребиными комментариями главы Банка России Эльвиры Набиуллиной: они настраивают на еще более резкое повышение ставок, чем предполагалось ранее.

"Также с трудом можно говорить о смягчении санкционной повестки против России.Все это отдает российскую валюту на волю сезонных ветров. А они со второго полугодия играют против него: исторически рубль тяжелеет во втором полугодии с точкой перелома уже в первой половине июля", — пояснил специалист.

Против рубля сейчас и другие, более краткосрочные факторы.

"USDRUB и EURRUB активно падали в предшествующие месяцы, порой даже без поддержки со стороны нефти и мирового спроса на риски, накопив техническую перекупленность рубля. Временно находится достаточно продавцов отечественной валюты после недавнего роста", — рассказал он.

Купцикевич призывает внимательно следить за динамикой доллара на мировых рынках и использовать ее как ключ к пониманию среднесрочных тенденций по рублю.

Впрочем, доллар — как и российская валюта — выглядит краткосрочно перекупленным. Но более широкая картина указывает на значительный потенциал для его роста: он может реализовываться при четких сигналах от ФРС США о начале сворачивания программы количественного смягчения и приближении даты повышения ставок.

Впрочем, ситуация может пойти и по другому совершенно иному сценарию. "Мы по-прежнему видим, что ФРС хоть и пытается сохранить доверие рынков, подстраивая тон комментариев под выходящие данные, все же явно не спешит убирать ликвидность с рынков", — отметил эксперт и рискнул предположить, что Федрезерв будет чрезвычайно долго обсуждать изменения в политике и до последнего тянуть с закручиванием гаек.

Такая позиция американского регулятора идет вразрез с позицией ЦБ и ряда других центробанков развивающихся стран.

"В общих чертах, это позволит повторить ситуацию ранних 2000-х, когда ФРС действовала слишком мягко и слишком медленно, толкая рынки вверх, а доллар — вниз. Однако, как и всегда, нужно помнить, что валютный рынок — улица с реверсивным движением, и порой случаются весьма заметные течения против основного тренда. Вот это мы и наблюдаем последние недели, и подобная динамика вполне может растянуться и на ближайшие недели", — подытожил он.